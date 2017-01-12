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AKP'liler Meclis'e "Dikkat! Köpek giremez" pankartları ile geldi

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AKP'liler Meclis'e "Dikkat! Köpek giremez" pankartları ile geldi
Meclis'te yaşanan 'ısırma' kavgasının ardından, AKP'li vekiller bugün Meclis'e "Dikkat! Köpek giremez" yazılı pankartlarla girdi.

Meclis’te anayasa görüşmeleri sürerken çıkan kavgadan sonra bir AKP’li vekilin ısırıldığını iddia etmesi üzerine, AKP’li vekiller bugün Meclis’e “Köpek giremez” yazılı kâğıtlarla geldi.

AKP’li vekillerin elinde tuttuğu “Köpek giremez” sosyal medyada da tepki gördü.

Ne oldu?

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin görüşülmeleri sırasında yaşanan kavgada bacağı ısırılan AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, "CHP'li bir milletvekili tarafından ısırıldığım yüzde yüz kesin" dedi. TBMM Başkanlığı'ndan kavgaya ilişkin kamera kayıtlarını istediğini söyleyen Balta, ısırıldıktan sonra hastaneye gittiğini bacağına yapılan pansumanı göstererek anlattı. "Hekimlerini söyledikleri insanın ısırması daha tehlikeliymiş, tetanoz aşısı oldum" diyen Balta, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"İspatlarsa gelsin beni ısırsın"

Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekillerin AKP Trabzon MilletvekiliMuhammet Balta'nın bacağını ısırıdığını iddia eden AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a CHP kanadından cevap geldi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Tayyar bunu ispatlarsa, gelip beni ısırabilir" dedi.

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