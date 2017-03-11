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AKP'lilere 'bozkurt'lu uğurlama
AKP'lilere 'bozkurt'lu uğurlama
Konya Beyşehir MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden AKP'li Başkan ve Milletvekili teşkilat binasından 'bozkurt'larla uğurlandı.
11 Mart 2017 Cumartesi 12:34
Etiketler:
mhp
,
akp
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konya
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bozkurt
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.