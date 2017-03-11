AKP'lilere 'bozkurt'lu uğurlama

Konya Beyşehir MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyarete gelen AKP'li başkan ve milletvekiline 'bozkurt'lu uğurlama yapıldı.

Konya Beyşehir MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve AKP'li Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, teşkilat binasından 'bozkurt'larla uğurlandı.

AKP Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu bu görüntüleri "Milliyetçi Hareket Partisi Beyşehir İlçe teşkilatı bizi böyle uğurladı. 16 Nisan'da güçlü bir #Evet için Beyşehir tek vücut" diyerek sosyal medya hesabınan paylaştı. AKP'li vekilin paylaştığı görüntüler kısa sürede birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.

İşte Babaoğlu'nun o paylaşımları:

AKP'lilere yapılan 'bozkurt'lu uğurlama sosyal medyanın gündemine otururken Ülkücü camidan da büyük tepki aldı.

İşte sosyal medya o fotoğraflara verilen tepkilerden bazıları: