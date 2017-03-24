AKP'nin "açıktan atama" yöntemiyle kariyer çok kolay!

AKP, son 2 yılda "açıktan atama" yöntemiyle kendisine yakın 280 kişiyi hiçbir sınav engeli olmadan devlet kadrolarında hızla yükseltti.

Kendisine ‘Emine Sultan' lakabını takan AKP Trabzon Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Altuntaş'ın, açıktan atamayla girdiği memuriyette kısa sürede Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı'na yükselmesi, ‘istisnai kadro' tartışması başlattı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre milyonlarca kişi devlette işe girmek için KPSS'de ömür tüketirken, belediye, valilik ya da bakanlıkların özel kalem ve müşavir kadrolarına açıktan atanan AKP yanlıları, kısa süre sonra istediği başka kuruma geçiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine “TBMM hariç Devlet Personel Başkanlığı'nca 1 Eylül 2014 ile 1 Temmuz 2016 arasında verilen toplam açıktan atama izin sayısı 280'dir” diye yanıt verdi.

AÇIKTAN ATAMA LİSTESİ

AKP döneminde çok sayıda kişi, sınavsız olarak işe girdi. CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç bir süre önce “VIP Torpil Listesi” diyerek bu atamaların bir bölümünü açıklamıştı. Listede şu isimler vardı:

– Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in çiftçilikle uğraşan yeğeni, Yurtdışı Türkler Başkan Müşaviri yapıldı. Şimşek'in baldızı sınavsız TOKİ'de göreve başlatıldı. Baldızının eşi, AB Bakanlığı'na müşavir yapıldı.

– İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın kız kardeşi Şırnak Valiliği Özel Kalem Müdürü yapıldı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atandı.

– AKP'li Hüseyin Çelik'in Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Kanal 7 muhabiri TRT'ye kaydırıldı ve müdür yapıldı.

– Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Özel Kalem Müdürlüğü'nde memur oldu, sonra da AB uzmanlığına atandı. AKP'li Alpaslan Kavaklıoğlu'nun oğlu Kırşehir Belediyesi'ne Özel Kalem Müdürü oldu. Ardından da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne uzman yapıldı.

– AKP eski milletvekili Mustafa Çetin'in damadı Volkan Metin Tekirdağ Valiliği'ne özel kalem müdürü olarak atandı. Uzman olarak TRT'ye geçti.

– Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ağabeyinin bacanağı sınavsız olarak TİB'de işe alındı ve uzman yapıldı. Kültür Bakanı Nabi Avcı'nın yeğeninin eşi KOSGEB'te işe başladı.