AKP'nin Akşener korkusu ve Samantha!

AKP'li Zeki Aygün, Gebze'deki araştırma merkezlerini gezdiklerini hatırlatarak "700 kilogram silâh taşıyan insansız hava aracı yapıyoruz.. Bu sayede Güneydoğu'daki terörün beli kırıldı. Şimdi Patriotlar seviyesinde koruyucu kalkan sistemlerinin prototipleri yapılmış, her şeyi hazır." dedi.

Bunlar güzel haberler elbette... Fakat o araştırmaları yapanların öncüleri, "Ergenekoncu" diye içeri atılmıştı AKP iktidarında... Türkiye 10 yılı böyle kaybetti.

Ayrıca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'ya ait bomba yüklü bir "drone" ele geçirildi! Yani, teknolojiyi, PKK da kullanmaya başladı. Terörle mücadelede 10 yıl süreyle güvenlik kuvvetlerinin eli kolu bağlanmasaydı, Türkiye bu sorunu bitirmiş olurdu!

***

Aygün, "Maalesef İyi Parti bugün Türkiye'yi kurtaracakmış gibi bir algı içerisinde yönetiliyor. Ne yapacaklar? İyi Parti diyelim ki geldi, Samantha gibi burnunu oynatıp Türkiye'nin bütün sorunlarını mı çözecek? Uluslararası güçler para pompalayacak ona Sisi'ye verdikleri gibi... 3-4 ay rahatlık sağlanacak ama 7-8 ay sonra zamlar peş peşe gırla gelecek. Bunlar Türkiye'de yaşanmış hadiseler." gibi sözler de sarf etti.

Samantha, bugün yaşı 40'a dayanmış neslin seyrettiği, iz bırakan bir dizi filmdi. Aygün, sorunları burun hareketiyle çözen Samantha'ya benzetmekle söz konusu neslin bilinçaltına Meral Akşener ile ilgili olumlu mesaj gönderdiğinin farkında değil galiba!

***

Aygün, "Bunlar, Türkiye'de yaşanmış hadiseler" derken 15 yıllık AKP iktidarının başında ve ortasında ekonomik sorunların nasıl çözüldüğünü ve şimdi ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu itiraf etmiş oldu. Başta ABD ve AB olmak üzere bütün uluslararası güçler, AKP iktidarına siyasi ve ekonomik destek vermedi mi, para pompalamadı mı? ABD ve AB, desteği kesince, Katar, Singapur ve Malezya'daki bankalarda tutulan havuz paraları devreye girdi! O da bitince, kendilerinden sonra gelecek iktidara "üç mektup" yazmaları gerekiyordu. Aygün, işte o mektubu yazmaya başlamış oldu!

***

Bir mektup da AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık yazdı ve "Bundan sonra Kandil'in söylemlerini Meclis'e taşıyan hatta terörist cenazelerine giden CHP milletvekillerinin cevabını sandıkta vereceksiniz." dedi.

Bu ifade de iktidarın, Abdullah Öcalan'ın mesajının Kandil'e, Kandil'in mesajının Öcalan'a taşınmasına izin vermesini çağrıştırıyor.

------------------------------------------------------------------------

Celal Adan ve

ABD Başkanı!

TBMM Başkanlığı için aday gösterilen MHP'li Celal Adan, "ABD Başkanı, 'Bu ülkede herkes her türlü tercihle yaşayabilir. Her türlü tercihle mutlu olabilir ama bir şeyi asla yapamaz, devletin kuruluş iradesiyle çatışanların nefes alma hakkı yoktur.' diyor. Dünyanın her tarafında devlet böyle savunulurken bizde devlete karşı olmak, devleti yıkma faaliyetleri milletin yarıştığı bir alan haline dönüşmüştür. Biz büyük bir milletiz, adımız Türk milletidir. Bunu bize çok görenler MHP'ye haksızlık etti." dedi.

MHP'ye haksızlık eden, MHP'nin iktidarda tuttuğu, daha düne kadar Türklükten kurtulmakla övünen AKP iktidarı değil miydi? MHP, devletin kuruluş felsefesi ile sorunlu olan AKP'ye "milliyetçilik serumu" vererek, iktidarın süresini uzatmış olmadı mı? Bakınız, şimdilerde "108. Doğum Yılında Nurettin Topçu" etkinlikleri yapıyor, bu fikir adamına öldükten yıllar sonra ödül veriyorlar! Yurt çapında "Biz Anadoluyuz" diye gençlik programları yapıyorlar.

Neden? Nuretttin Topçu, "Anadolucu" idi de ondan! Türklükle sorunu olanlar, yeni kimlik arayışlarını, "Anadolu kimliği" temeline oturtuyor. MHP, kendi çizgisinde yürümüş olsaydı, bunlar yapılabilir miydi?