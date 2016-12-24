Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?

AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM'de AKP'nin önerdiği Anayasa değişiklik teklifinin Suriye anayasasının bir kopyası olduğunu önde sürdü.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada
AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
Kılıçdaroğlu o video için açıklama istedi
Kılıçdaroğlu o video için açıklama istedi
6 yılda 15 kez intihara kalkıştı
6 yılda 15 kez intihara kalkıştı
Libya uçağı kaçırıldı
Libya uçağı kaçırıldı
FETÖ'cüler parayı böyle kaçırmış
FETÖ'cüler parayı böyle kaçırmış
İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada
AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
Kılıçdaroğlu o video için açıklama istedi
Kılıçdaroğlu o video için açıklama istedi
6 yılda 15 kez intihara kalkıştı
6 yılda 15 kez intihara kalkıştı
Libya uçağı kaçırıldı
Libya uçağı kaçırıldı
Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Bir anda diz çöküp yalvarmaya başladı
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
  • El Bab için kim ne dedi?
  • Neden Suriye'deyiz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti