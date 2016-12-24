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AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?
CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM'de AKP'nin önerdiği Anayasa değişiklik teklifinin Suriye anayasasının bir kopyası olduğunu önde sürdü.
24 Aralık 2016 Cumartesi 11:43
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.