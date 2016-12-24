AKP'nin Anayasası Suriye'ye mi ait?

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM'de AKP'nin önerdiği Anayasa değişiklik teklifinin Suriye anayasasının bir kopyası olduğunu önde sürdü.

OdaTv'nin haberine göre CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM'de AKP'nin önerdiği Anayasa değişiklik teklifinin Suriye anayasasının bir kopyası olduğunu açıkladı.

Cemal Okan Yüksel, AKP’nin TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliğinin, "Esad’ın Anayasası’ndan alınma" olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Yüksel, "Böyle bir anayasa size yakışsa bile Türkiye'ye yakışmaz. Esad bu anayasası ile ülkesine yıllarca acı çektirdi. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

İŞTE SURİYE ANAYASASI İLE AKP’NİN TEKLİFİNİN BENZERLİKLERİ

Yüksel, Suriye Anayasası ile AKP - MHP ittifakı ile hazırlanan Anayasa değişiklik paketindeki benzerlikleri de madde madde anlattı. İşte CHP’li Yüksel’in verdiği örneklerle, anayasa paketinin Suriye Anayasası ile benzerlikleri,

* Suriye Anayasası Madde 93; “Cumhuriyet başkanı -yani cumhurbaşkanı- bu anayasada tanınan sınırlar dâhilinde halk adına yürütme yetkisini uygular.”

- AKP’nin paketindeki 8. madde- “Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır”

* Suriye Anayasası madde 95; “Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla başkan yardımcısı seçer, görevlerinin bir kısmını onlara verir. Cumhurbaşkanı, ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır.” - AKP’nin paketindeki 104. madde değişiklik önerisi; “Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.”

* Suriye Anayasası 107. Madde; “Cumhurbaşkanı sebepleri açıklayan bir kararla halk meclisini feshedebilir” - AKP’nin paketindeki 116. maddeye ilişkin değişiklik önerisi; “Cumhurbaşkanı Meclisi feshedebilir.”

* Suriye Anayasası’nın 139. Maddesi; “Anayasa Mahkemesi 5 üyeden oluşuyor, hepsini, Yüce Divan sıfatıyla kendini yargılayacak olanları 139’uncu maddesinde Cumhurbaşkanı atıyor.”

- AKP’nin paketindeki Anayasa Mahkemesi maddesi 15; “Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini Cumhurbaşkanı atıyor, 3’ünü de ona bağlı olan Meclis atıyor.”

* Suriye Anayasası’ndaki ülke bütçesine ilişkin madde; “Meclis, bütçeyi yeni mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl, yeni mali yıl onaylanıncaya kadar yürürlükte kalır.”

- AKP’nin paketindeki ülke bütçesine ilişkin madde; “Bütçe, Meclis tarafından kabul edilmediği takdirde, eski yılın bütçesi artırılarak devam eder.”

* Suriye Anayasası’nda 111. Madde; “Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor”

- AKP’nin paketindeki 104. maddeye ilişkin değişiklik, “Cumhurbaşkanı kanun çıkarıyor, kararname çıkarıyor”