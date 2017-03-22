AKP'nin anketçisinden kötü haber

AKP'nin araştırma anketlerini yapan MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, referandumla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Kulat, her zamankinin aksine, AKP seçmenlerinden bazılarının 'hayır' diyeceğini iddia etti.

AKP’nin birçok araştırmasına imza atan MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP’deki referandum çatlağını itiraf etti.



AKP’lilerin “hayır” diyeceği iddialarını değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “İlk kez kendini Ak Partili ifade edip Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın savunduğu tezin tam tersi oy; HAYIR vereceğim diyen bir kitle var” dedi.