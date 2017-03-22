AKP'nin kurucularından Şener: AKP'de önemli kısım 'hayır' diyecek

AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. En net 'hayır' görüntüsünün MHP tabanında olduğunu söyleyen Şener, AKP içinde de önemli bir kısmın 'hayır' diyeceğini iddia etti.

AKP'nin kurucularından ve başbakan yardımcılığı da yapan Abdülllatif Şener, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumundan 'hayır' çıkacağını düşündüğünü söyledi.

İktidar baskısı yüzünden seçmende bir durgunluk gözlemlediğini ancak içten içe etkili bir 'hayır' dalgası bulunduğunu anlatan Şener, "Evet cephesinin devlet gücünü kullanmasından çekinerek bir kısım seçmen konuşmuyorsa da önemli bir seçmen kitlesi tebliğci gibi kendi hayır görüşlerini etrafına yaymaya çalışıyorlar. İktidar partisinin seçmen kitlesinde önemli oranda ‘hayır'cıları olduğu gibi muhalefet partilerinin az da olsa ‘evetçi’leri var" dedi.

'Hayır' kampanyası için meydanlara inen Şener, en net görünümün 'hayırcı' tabanıyla MHP olduğunu söyledi. T24’e çalışmalarını 16 Nisan’a kadar sürdüreceğine anlatan Şener, Nevşehir’den sonra bugün de Kırşehir’de program yapacağını söyledi ve iktidara ait ve ‘evet’ yanlısı belediyeler anlaşma yapılıp kaparo yatırıldığı halde sonradan iptal yaptıklarını söyledi.

"Seçmende durgunluk izlenimi alıyorum ancak içten içe etkili bir dalga var"

Koruma Kurulu kararıyla güvenliği sağlanan kişi olduğu için polisin her yerde güvenliğini sağladığını anlatan Şener’in değerlendirmeleri şöyle:

"Devlet ya da siyasi partiler tarafından herhangi bir engelle karşılaşmıyorum, güvenlik güçleri de gerekli korumayı sağlıyor. Bir polis aracı eşliğinde dolaşıyoruz. Ben Koruma Kurulu kararıyla güvenliği temin edilen kişilerden olduğum için Emniyet gerekli tedbirleri alıyor. Ne devletin, ne siyasi bir partinin engeliyle karşılaştım. Gittiğimiz yerlerde sınırlı sayıda insanla muhattap oluyoruz. Oralara gelmiş olmamız o yerde bir dalga oluşturuyor. Kitleyi motive ediyorsunuz onların akrabalı yakınları, komşuları var o dalga öyle yayılıyor.

"Seçmende vatandaşlarda bir durgunluk izlenimi alıyorum. Şöyle bir durgunluk, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, hayat mücadelesi içindeler, koşulları iyi görmüyorlar, iktidarın bazı baskıları nedeniyle çok daha sesli davranmıyorlar ancak içten içe etkili bir dalganın bulunduğu görülüyor.

"Her partinin ‘evet’ ve ‘hayır'cıları var, iktidar partisinde önemli oranda ‘hayır'cıları olduğu gibi muhalefet partilerin de az da olsa ‘evetçi’leri var. Ancak, en net görünüm MHP’nin hayırcı tabanı. Saadet örgütleri çalışıyor. Medya gücü iktidarda, sanki millet bu konuda televizyon seyretmiyor bir tutumda. Ben ‘hayır’ çıkacağını düşünüyorum.

"Yani içten içe mal olmuş kendine, bir kısım seçmene görüşlerini söylemekten çekiniyorsa da ‘evet’ cephesinin devlet gücünü kullanmasından çekinerek konuşmuyorsa da önemli seçmen kitlesi her biri tebliğci gibi. Kendi görüşlerini etrafına yaymaya çalışıyorlar”.