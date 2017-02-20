AKP'nin kurucularından Ünsal'dan hükümete sert eleştiri

AKP kurucularından ve partinin eski Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Bostan Ünsal, çok sert sözlerle hükümete yüklendi.

AKP kurucularından ve partinin eski Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Bostan Ünsal, geçen günlerde yayınlanan KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti.

Ünsal, 28 Şubat sürecinin fikir özgürlüğü açısından bugünden daha ileride olduğunu iddia etti.

Yeni Asya'ya konuşan Fatma Bostan Ünsal “Pasaportum iptal edildiği için hacca bile gidemedik. Bu sene de kayıtların yenilenmesinde ‘Zaten gidemem ki’ diye düşünüp başvurmadım. Davet edildiğim uluslararası konferanslara gidemiyorum. Benim durumumdan dolayı eşim de gidemiyor” dedi.

28 ŞUBAT DAHA İYİYDİ

“28 Şubat sürecinde görüşlerimizi çok rahat bir şekilde ifade ediyorduk. Hem kendi aramızda, hem de kamuya karşı görüşlerimizi rahat bir şekilde veriyor ve meşru bir pozisyonumuz vardı. Bugün, o meşruiyette konuşamıyoruz. Yani bir bakıma şöyle, özellikle 15 Temmuz’dan sonra bu durumla ilişkili olarak mağduriyetleri dile getirdiğimizde kendi arkadaşlarımız, ki bunlar daha ziyade Ak Parti seçmenleri, bunu Ak Parti’yi korumak refleksiyle ihanet gibi görüyorlar.”