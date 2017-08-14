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AKP’nin Kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü

AKP’nin Kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü
AKP’nin 16.Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’da yapılan törenlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Partinin önemli ismi Abdullah Gül’ün etkinliğe katılmaması dikkat çekti.
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