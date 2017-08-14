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AKP’nin Kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü
AKP’nin Kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü
AKP’nin 16.Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’da yapılan törenlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Partinin önemli ismi Abdullah Gül’ün etkinliğe katılmaması dikkat çekti.
14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:15
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.