AKP'nin Meclis Başkan adayı İsmail Kahraman

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre AKP'nin, TBMM Başkan adayı yeniden İsmail Kahraman oldu.

MHP’nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olmuş, CHP ise İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i, Meclis Başkanı adayı olarak göstermişti.

AKP, görev süresi 22 Kasım tarihinde dolacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı yeniden aday gösterecek.