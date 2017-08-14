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AKP’nin önemli isminden Akşener açıklaması

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AKP’nin önemli isminden Akşener açıklaması
Erdoğan’ın AKP’ye geri dönmesinden sonra parti içindeki konumu yükseltilen ve Genel Başkanın en güvendiği ismi haline gelen Hayati Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

HaberTürk’ten Kübra Par’a konuşan Hayati Yazıcı, 16 yıllık dönemleri içinde çok sayıda hatalar yaptıklarını ancak hepsinden ders çıkardıklarını söyledi.

Meral Akşener’in yeni parti kurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, “Alan boşluğu bırakmadık ki, Meral Akşener nereye sığacak, nereye konuşlanacak bilmiyorum!” ifadelerini kullandı.

GÜL’ÜN ADAYLIĞI

2019 yılındaki başkanlık seçimlerinde Abdullah Gül’ün aday olacağı iddiaları da sorulan Yazıcı, “Kendisinin aday olacağını sanmıyorum” demesi dikkat çekti.

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