AKP'nin tabanı da başkanlığı istemiyor

MHP Afyonkarahisar'ın görevden alınan İl Başkanı Raşit Demirel, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konusunda kişisel rahatsızlığını dile getirdiği için görevden alındığını ifade etti.

Hanife Açıkalın / Ankara

Yeniçağ'a konuşan Raşit Demirel, MHP Genel Merkezi'nden gönderilen bir faksla görevden alındığını öğrendiğini belirtti. Demirel, şunları anlattı: "10 Ocak akşamı 21.00'de karar elimize ulaştı. Biz de o sırada yönetim ile toplantı halindeydik. Kapıya kilit vurulmadı. Buna gönlümüz razı olmaz. Burada 3 hilalin ışığı devamlı yanacaktır. Gerekirse gider korsan şekilde de olsa biz yakarız. Yerime yeni bir atama gerçekleşecektir. Biz de yeni gelen arkadaşımızı destekleyeceğiz. Ben kişisel rahatsızlığımı dile getirdim. Burhan Kuzu'nun iki parti kalacak açıklaması, 47 yıllık hayatı olan bir partinin ortadan kalkacak olmasını AKP'li biri söylüyorsa buradan mesaj alınması gerektiğini düşündüm. Sürekli AKP'li bakanların ve Başbakanın, başkanlık yolu açılıyor söylemleri de beni rahatsız etti. Bu konuda da çeşitli beyanlar verdim. Sonucu da siz biliyorsunuz. Genel Başkanımızın takdiridir. Genel Başkanımıza saygı duyuyorum."



RAHATSIZLIĞI GÖREBİLİYORUM

MHP tabanının yanı sıra AKP tabanının da başkanlığı istemediğine dikkat çeken Demirel, Afyon halkının sesi olmak için bu beyanatı verdiğini kaydetti. Kişisel görüşlerinin partiye hizmetle hiçbir alakasının olmadığını, MHP'ye hizmet etmeye devam edeceğini dile getiren Demirel, Afyon halkının başkanlık konusundaki görüşünü şöyle aktardı: "MHP tabanındaki rahatsızlığı görebiliyordum. Sadece MHP değil AKP'nin seçmeninde dahi rahatsızlık var. Kulağımıza sürekli AKP'li arkadaşlarımızdan başkanlığı istemediklerine dair tepkiler geliyordu. Öğretmen olduğum için mesleğimden dolayı herkesle rahatlıkla görüşebiliyorum. 330'u da bulamayacaklar bulsalar dahi referandumdan da geçemeyecekler. Bunu kendi ilimden okuyabiliyorum. Afyon'da bütün partilerin başkanlık sistemine karşı olduğunu biliyorum. Ben Afyon'un sesi olmaya çalıştım. Olumlu da olumsuz da tepkiler alıyoruz tabi ki ama ağırlıklı olarak olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz."