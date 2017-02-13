Akşener: 16 Nisan'da Bahçeli'yi oylayacağız

MHP Genel Başkan Adayı Akşener, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener, 14 Nisan'da yalnızca Başkanlık sisteminin değil, Bahçeli'nin de oylanacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Halk TV'de yayınlanan, Hakan Aygün'ün sunup yönettiği Sansürsüz TV programında referandum sürecini ve MHP içindeki atmosferi değerlendirdi.

Birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşener, 'hayırcı' vekillerin ihraç talebi, yeni parti kurup kurmayacağı ve "Türk milliyetçileri 'evet' diyor platformu" hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

İşte Akşener'in açıklamalarından satırbaşları:

ÇANAKKALE'DE HALK TV CANLI YAYIN VERECEĞİ İÇİN ELEKTRİKLER KESİLDİ

OHAL olduğu için gerekli yerlere müracat edildi. Resmi sözleşme yaptık. Hiçbir problem yoktu. Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç ile telefon görüşmesi yapmıştım. O arada Çanakkale programından bahsettim. Halk TV olarak canlı yayınlayabileceklerini söyledi Şaban bey.

Ben Halk TV'nin canlı olarak yayın vereceğini söyleyince, otel yönetimi "Halk TV'de yayını durdurun, gelin programınızı yapın" demiş. Türkiyem TV ve Halk TV bu ülkedeki nefes alınabilecek iki kanaldı. Türkiyem zaten kapanmak zorunda kaldı.

İçeriye binlerce kişi geldi. Elektrikleri kesmişler. Işıkların açılmayacağını anlayınca da ben gittim konuşmamı yaptım. Bunlar siyasette olan şeyler ama 21. yüzyılda isminde 'adalet' ve 'kalkınma' olan partinin döneminde olması ilginç. Ben bir rahmetli Başbuğumuzun bir de Demirel'in megafonla konuşma yaptığını hatırlarım.

Ben bir Bakan'ın bunu yaptırmayacağını zannetmiyorum. Ama asıl sorun şu; bu havuz medyasında edebini aşan iğrenç bir dil oluştu ya, o dilden hoşlanıldığı bir vasat olduğu için muktedirlerin bir yeri araması gerekmiyor. Adam demiştir; "biz bir daha iş miş alamayız, iyisi mi biz elektrikleri keselim"

Bu 'hayır' kampanyaları burada bir siyasi kampanya değil. Meral Akşener'in şahsına ait bir kampanya da değil. Bu, pekçok görüşten insanın Anayasa'nın Türkiye'yi böleceğini inanan, ne ekonominin, ne hukukun kalmayacağını duydukları inanç ve Türkiye endişesiyle bir tavır koyuyorlar.

ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRIYORLAR

Toplum şu anda evet ile hayır arasında kamplaşıyor. Bu kamplaşma içersinde hatalı başka bir tutum daha var. Ben hayır kampanyası yapan hiçbir kurumun, kuruluşun, kişinin 'evet' verecek birini hain ilan ettiğine, hakaret ettiğine hiç rastlamadım.

Ama burada Başbakan bile 'hayır' oyu verenlerin terörist olduğunu söylüyor. Bu insanları çok rencide ediyor. Milli iradeyi kutsamışsınız senelerdir. Şimdi anlaşılıyor ki milli iradeden kasıt bizi yöneten muktedirlerin dediklerinin olması anlamına geliyor. Müthiş bir karartma ve iğrenç iftiralarla geçen dönem geçirdim ben, hedef gösterildim. Kenan Evren'in dilinin aynısı bugünkü iktidarla aynı. O gün de böyle bölerlerdi insanı.

CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OLACAĞIZ

Biz MHP'nin kongresini isteyen adaylarımız, ak sakallı dediğimiz ağabeylerimiz ve diğer ablalarımızı dolaşarak geniş bir platformuz, bu platformun ismi "Türk Milliyetçileri 'hayır' diyor platformu".

Ümit Özdağ'dan aldığım bilgiye göre; Ankara'da Yeni Mahalle'de Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda saat 13.00'te Türkiye'nin her yerinden katılımların olacağı bir şekilde buluşacağız.

16 NİSAN'DA BAHÇELİ'Yİ OYLAYACAĞIZ

Şimdi biz 16 Nisan'da sadece bu Anayasa'yı oylamayacağız. Biz aynı zamanda sayın Bahçeli'nin icraatlarını, bugün Türkiye'yi getirdiği noktayı da oylayacağız. Buradan Bahçeli'ye seslenmek isterim, Şimdi sayın Bahçeli 11 Ekim'de bir konuşma yaptı ve durup dururken sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başbakanın da unutmuş olduğu bir sistemi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı'nın anayasal bir suç işlediğini gerekçe gösterdi. 2013'te Anayasa komisyonuna AKP'nin getirdiği Anayasa başkanlık metninden çok daha adaketi, hukuku ve Türkiye'deki iyi kötü demokrasiyi ortadan kaldıracak bir metin bu. Çünkü partili bir Başkan bu.

Konu Erdoğan değil, varsayalım ben seçildim. Partinin il başkanlarıyla çıkıp bir toplantı yapıyorum, oradan çıkıp Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine geliyorum rektörlerin atamasını yapıyorum.

Bu resmin bu hale gelmesinin sebebi de sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Cumhurbaşkanı'nı bundan kurtarmak'tır.

Habur'da davulla zurnayla teröristler karşılandı. O mahkemede Atatürk resmi ile Türk bayrağı çıkarıldı, teröristler rahatsız olmasın diye. Sonra Oslo ve Dolmabahçe, hendekler vs. derken bunlar beka sorunu değil miydi?

BU MİLLET BU ZOKAYI BİR DAHA YUTMAYACAK

O gün böyle bir çözüm önerisi getirmedi sayın Bahçeli. Bir de 17-25 Aralık diye bir süreç var ve bu süreci 'hırsızlık ve yolsuzluk' olarak niteledi Bahçeli.

Bahçeli'nin 'beka sorunu' dediği şeyi önce Ülkücülere sonra Türk milletine anlatmak zorundadır. Bu millet bu zokayı yutmayacak.

Diğer açıklaması gereken konu da sayın Bahçeli 17-25 Aralık'la ilgili olarak "ver Bilal'i al Hilal'i" idi. Şu an Bahçeli hangi durumdadır. Bahçeli için bu süreç hala hırsızlık operasyonu mudur?

Sayın Bahçeli'nin Türkiye'ye maliyeti 60 kuruş olmuş. Bahçeli Başkanlık açıklaması yaptığı günün ardından dolar şu an 60 kuruş artmış durumda.

YÜZDE 56 'HAYIR' GÖZÜKÜYOR

Biz 16 Nisan'da atanları, ihraç edenleri, doların 3 lira 60 kuruş küsür lira yapanları, Başkanlık sistemini ortaya atan Bahçeli'yi oylayacağız.

Yüzde 55 ile 60 arasında 'hayır' bekliyorum. Bana verilen bilgiye göre şu an yüzde 56 'hayır' gözüküyor.

ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN GÖNLÜNDEN ATILMAMAKTIR

Meclis'te önce Bahçeli dedi ki; 'hayır' veren vekillerin kendi görüşüdür. Kendisi hem referandumda hem Meclis'te 'evet' diyeceğini açıkladı.

Pul teslim etmek demokrasiye aykırı ama Meclis yönetirken belli siyasi partilerin belli kritik noktalarda gizli oy kullandığını gördük.

Bu defa MHP'li muhalif vekillere de uygulandı. Çok genç bir bayan vekilimize toplattı sayın Bahçeli pulları. Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanına toplatsa anlayacağım. Yanlış ama anlayacağım.

Yani şunu söylemek istiyorum; disipline verilen arkadaşlar üzülmesinler, asıl Balgatçıların işi çok zor.

Onun için önemli olan milletin gönlünden atılmamaktır.

İLK ÖNCELİĞİM REFERANDUMDAN 'HAYIR' ÇIKARMAK

Hayır için odaklanmalıyız. 'Aynı anda parti kurulsa mı kurulmasa mı? Devlet bey gider mi gitmez mi?' gibi ajandalarla yola çıkarsanız aynı anda 2 işe yetişemezsiniz. Odaklandığım tek şey var o da 'hayır' çıkarmaktır. Herkes canla başla çalısıyor o nedenle 'hayır' çıkacak. 'Hayır' 'evet'lerin önünde. Net bir şey söyleyeyim hiç 'hayır'lar 'evet'lerin arkasına düşmemiştir. 15 Temmuz'dan sonra bile. Sadece 1 puan 40 civarına çıktı 15 Eylül'de yapılan anketlerde. 11 Ekim'de sayın Bahçeli Başkanlık sistemini önerdiği günden beri 'evet'ler yine hızla düşüyor.