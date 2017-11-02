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Akşener Ahlat'ta
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ilk resmi programını Ahlat’ta gerçekleştiriyor.
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 10 2017
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16 Eylül 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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