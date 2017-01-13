MHP Genel Başkan Adayı Akşener, Antalya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin HDP'li Ahmet Türk'le ilgili sözlerine çok sert tepki gösteren Akşener, "Ahmet Türk'e vicdan, Ülkücülere ihraç" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Antalya The Marmara Otel'de "Milli İradenin Önemi" konulu panelde vatandaşlarla biraraya geldi.

Başkanlık sistemi ve MHP'deki atmosferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, Bahçeli'nin HDP'li Ahmet Türk'le ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

FETÖ'ye sen çok özledik denildiği dönemde, bu FETÖ mensupları 2007 referandumunda 'evet' çıkması için cansiparane çalıştılar.

2009 yerel seçimlerinde AKP yeteri kadar oy alamadı. Yüzde 38'e düştü. Yüzde 38'e düşünce seçmenini kutuplaştırması lazımdı. Birdenbire bir Anayasa değişikliği, '12 Eylül'den hesap sorma' adı altında gündemimize geldi. Burada sizlerle paylaşmayı bir görev sayarım. Bu 2010 Anayasa değişikliği Anayasa Mahkemesi'ni ele geçirme metni olduğunu gördük. Komisyon çalışmaları sırasında Mehmet Ali Şahin'le konuştum. Dedim ki, "yapmayın." İlla bir Anayasa lazımsa, gelin toplumun tüm görüşlerinin alındığı, kısa, öz, 21. yüzyılının insanlarının taleplerine uygun, milletimizin taleplerine uygun, işadamlarımızın hayatına uygun bir hukuki metin daha geniş bir alanda hazırlansın. Onlara dedim ki HSYK'yı siz ele geçiremeyeceksiniz.

2010 Anayasası'na o kadar çok kendi imkanlarım doğrultusunda kendi anlattım. O zaman böyle sosyal medyalar yok ama yandan ve candaş basın Akşener'in tesfir edildiği hale geldiğini gördük. Yani şunu söylemek istiyorum asla ve katta bu yandaş basının yazarına çizerine, ahlakına güvenmeyin.

2010 referandumunda da ölmüş anama sövdü bunlar. Ne oldu? Eğer 2010 Anayasa'sı ağlaya zırlaya geçirilmemiş olsaydı 15 Temmuz olabilir miydi? 15 Temmuz'un sorumlusu sizsiniz.

Türkiye'yi 15 Temmuz'a getiren taşlar o zamandan döşendi. Gitmesem, konuşmasam, en önemli yöneticilerle konuşmasam bugün burada sizlere hitap edemezdim. Ve öğrendik ki 17-25 Aralık'tan sonra nasıl PKK kandırdıysa bu sefer de FETÖ'cüler kandırmış.

Kim kandırdı? PKK kandırdı. Kim kandırdı? FETÖ kandırdı. Şimdi Suriye politikası var... Önce Esad'dı. Sonra Esed oldu. Şimdi tekrar Esed'e dönülüyor. Suriye konusunda da kandırıldık demeleri çok yakındır. Siz kandırılıyorsunuz ama şehitlerin aileleleri bedel ödüyor bedel!

PARLAMENTER SİSTEM KALKINMAYA ENGEL OLMADI

Parlamenter sistem bugüne kadar kalkınmaya engel olmadı. Rahmetli Demirel baraj kuralım dedi barajların yapılmasına parlamenter sistem engel oldu mu? Hayır. Rahmetli başvuğumuz her gelen başbakanın gerek terör mücadelesinde, gerek dış politikasında, gerek Turan coğrafyasında akıl hocası olmuştur. Parlamanter sistem buna engel oldu mu? Hayır. Bu mesele Türkiye'nin daha iyiye gitmesinden ziyade 1 kişinin canının böyle çekmesi sebebiyle getirilen, Türkiye'yi 14 yılda deneme tahtasına çeviren bir anlayışın ürünüdür.

ÖNCE SİYASİ PARTİLER YASASI DEĞİŞTİRİLMELİ

Sizler kadar sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Kılıçdaroğlu'na, sayın Bahçeli'ye sesleniyorum; lütfen öncelikle siyasi partiler yasasını değiştirin. Bu anayasanın anti-demokratik, siyasetin iki dudak arasına sıkıştıran maddelerden kurtulalım, seçim maddelerini değiştirelim, seçilebilelim; o Meclis anayasayı mı değiştirecek, rejimi mi değiştirecek biz ona evet diyelim.

BAHÇELİ TABANA SORSUN

Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Kime danışarak hırsız dediğin, 'ver binali, al binali' dediğin insanlara destek oldunuz? Toplayın delegeleri, söz veriyorum o salona gitmeyeceğim. Sorun arkadaşlarımıza, bu sistemi delegelerimiz, Belediye Başkanlarımız, kadın kollarımız, ilçe başkanlarımız istiyor mu? Evet çıkıyorsa ona da uyacağız.

TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜNÜ BU HALE GETİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR

Sokakta bozkurt yapamaz hale geldik. Türklüğün sembolünü bu hale getirmeye hiçkimsenin hakkı yoktur!

Biz kendi irademizden korkmuyoruz ama siz de Ülkücü iradeden korkmayın. Niçin korkuyorsunuz Ülkücü iradeden? Dün söylediğinizle bugün söylediğiniz taban tabana zıt.

AHMET TÜRK'E VİCDAN, ÜLKÜCÜLERE İHRAÇ

Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk için söylerdiklerini soruyorlar. Ne diyeyim? Ahmet Türk'e vicdan, Ülkücülere ihraç!