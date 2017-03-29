"Akşener aileden biri gibi..."

Hafta sonu Meral Akşener'in mitingini izlemek için gittiğim İzmir'de kirlenmemiş, yeni ve iktidara alternatif bir siyasi lider beklentisinin heyecanını tespit ettim. Özellikle kadınlar, AKP'nin 15 yıldır cinsiyet ayrımı yaptığını ifade ederek "Vitrine konmuş biblo gibi bir kaç kadın bakan ve milletvekili ile bizleri aldatamaz!" diyorlar. AKP'nin bu kentte arzuladığı zemini bulamayışının en önemli faktörü kadınlar... O kadınlar ki sımsıkı korumaya gayret ettikleri kazanımların Türkiye genelinde gerilediğine tanık oldukça endişeleniyorlar. İzmir'de miting öncesi ve sonrası 2 gün boyunca çoğunluğu kadınlardan oluşan İzmirlilerle sohbet edip notlar çıkardım.

Latife Hanım Grubu başta olmak üzere 50'den fazla gönüllü kuruluşta kadınlar daha faal. Ülke meselelerinin çözüm yeri olan siyaset, bu kentte itibarını hayli yitirmiş AKP'ye karşı CHP'ye oy vererek çözüme katkı sağlama girişimleri, Türkiye geneline yansımayınca "alternatif" arayışına girmişler.

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Bir dönem 5 milletvekili çıkaran MHP'nin 2'de kalışının birinci sebebi Devlet Bahçeli'ye olan güvensizlik. Tepeden inmecilik, tabanı ile irtibatsızlık, halk ile diyalog kurulmayışı gibi yüzlerce handikabı oluşmuş MHP'nin. Yarın baskın bir seçim olsa MHP, İzmir'den bir tek vekil çıkaramaz duruma savrulmuş... Ama, MHP yönetimini devralarak ülkücüleri iktidara getirmek için yola çıkan Meral Akşener artık sadece MHP'lilerin değil, Cumhuriyet değerlerine inanan, memleketin rejim değişikliğine gittiğini görerek kaygı duyan tüm kesimlerin umudu haline gelmiş. Bu umut Akşener'in Pazar günü Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingiyle adeta ete kemiğe büründü. Gündoğdu Meydanı'ndaki ilgi ve coşkuyu yorumlayanlar Akşener'in MHP Genel Başkanı olması halinde şimdi İzmir'in 2 seçim bölgesinden ancak 1'er vekil çıkarabilen MHP'nin en az 5'er vekil çıkarmasının sürpriz sayılmamasını söylüyorlar.

Kongre çalışmaları esnasında takip ettiğim Akşener için Ege'deki temaslarımın ardından "Türkiye liderini buldu" diyebilirim. Evet, Türkiye'de Tansu Çiller'den bu yana bir kadın lider arayışı var. Milliyetçi-muhafazakar kesimdeki "kadından lider olmaz" saplantısı da Akşener ile yıkıldı. MHP tabanının yanısıra, kendilerini "Sosyal Demokrat-Atatürkçü-Vatansever" olarak nitelendiren geniş kesimlerin de Akşener sevgisi tavan yapmış durumda. Akşener'e olağanüstü bir sahiplenme var... Bindirilmiş kıtalar dışında siyasete mesafeli duran gençlere "Neden Akşener?" sorusunu yönelttiğimde çok ilginç bir cevap ile karşılaştım: "Aileden biri gibi..." Gecenin yarılarına kadar Kordon'da kızlı-erkekli çimlerin-bankların üzerinde oturan gençler son derece rahat. Biri "Anneme benzetiyorum. Güven veriyor" diyor. Diğeri "Teyzem kadar titiz", öteki "Halamda öz güven tavan yapmıştır. Halama benziyor bu yüzden seviyorum". Lisedeki edebiyat öğretmenine, üniversitedeki tarih doçentine benzetenlerin yanında, "Babaannem gibi karizmatik" diyenlere de rastladım. "İçimizden, aileden biri gibi" yaklaşımı hepsinin özetiydi sanki...

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Kordon'da 23 yıldır esnaflık yapan, Ticaret Odası yönetiminde görev yapan Adnan Şen'in "Şamdan" adlı kafeteryasına davet edildik. Eşi, oğlu ve kızı ile Akşener mitingine heyecanla katılanlardan. Toplumun her kesiminden insanların uğrak yeri. İzmir'in, Ege'nin hatta İstanbul'un fotoğrafı burada... Adnan Bey, "Son 23 yıl burada yüzlerce miting gördüm. En büyüğü şüphesiz Cumhuriyet mitingiydi. Devlet Bahçeli gücünün zirvesindeyken bile bu kadar kalabalık toplayamadı. Son yılların en kalabalık ve heyecanlı mitingini Meral Akşener gerçekleştirdi" sözleri ile başladı konuşmaya... "İzmirli sosyal hayattan vazgeçmez. Bugün pazar. Bahar geldi. İzmirli Cuma akşamından Çeşme, Urla, Özdere, Karaburun gibi sayfiye yerlerine akın eder. Miting Cuma ya da Cumartesi olsa katılım iki katına çıkardı." ile devam etti. Emekli askerlerin son duraklarının başında İzmir gelir. 30 yıldır göremediğim askeri okul arkadaşlarımla buluştum alanda. Onlar da alanın yarıdan fazlasının kadın ve gençler olduğuna dikkat çekip, Akşener için "Tavizsiz-dik duruşu güven veriyor. AKP'nin hakkından gelecek tek alternatif" tespitinde bulundular. Özellikle merkez medya ve diğerlerinin ciddi ambargo koyduğu Akşener mitingleri ve konferanslarının internet üzerinden rekor seviyede izlendiğine yine İzmir'de tanık oldum.

Yazılacak çok şey var kısacası...