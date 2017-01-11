Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyor

»
Akşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyor
MHP Genel Başkan Adayı Akşener, halkla buluşmaya devam ediyor. Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Antalya'da sevenleriyle buluşacak.

MHP’de genel başkanlığın en güçlü adaylarından biri olan Meral Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü Antalya'da bulunan The Marmara Otel'de vatandaşlarla biraraya gelecek. 

"Milli iradenin önemi" konulu konferans 15.00'te başlayacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyorAkşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyorKıbrıs görüşmelerinde haritalar sunulduKıbrıs görüşmelerinde haritalar sunuldu"Başın düşerse dara, Ombudsmanı ara"..."Başın düşerse dara, Ombudsmanı ara"..."Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi""Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi"Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!Kaset iddialarına Trump'dan açıklamaKaset iddialarına Trump'dan açıklamaKılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı videoKılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı videoHalaçoğlu, Bahçeli ile olan görüşmesini anlattıHalaçoğlu, Bahçeli ile olan görüşmesini anlattıMeclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izlediMeclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izledi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti