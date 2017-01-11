Akşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyor

MHP Genel Başkan Adayı Akşener, halkla buluşmaya devam ediyor. Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Antalya'da sevenleriyle buluşacak.

MHP’de genel başkanlığın en güçlü adaylarından biri olan Meral Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü Antalya'da bulunan The Marmara Otel'de vatandaşlarla biraraya gelecek.

"Milli iradenin önemi" konulu konferans 15.00'te başlayacak.