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Akşener, Antalya'dan seslenecek

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Akşener, Antalya'dan seslenecek
MHP Genel Başkan Adayı Akşener, halkla buluşmaya devam ediyor. Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Antalya'da vatandaşlara seslenecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü Antalya'da bulunan The Marmara Otel'de vatandaşlarla biraraya gelecek. 

"Milli iradenin önemi" konulu panelde konuşacak olan Akşener'in programı 15.00'da başlayacak.

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