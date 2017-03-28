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Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?

Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Bostancı Gösteri Merkezi’nde yaptığı etkinliğe binlerce kişi akın etti. Akşener, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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