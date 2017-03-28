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Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?
Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Bostancı Gösteri Merkezi’nde yaptığı etkinliğe binlerce kişi akın etti. Akşener, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
28 Mart 2017 Salı 22:31
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