Akşener: Bahçeli'nin AKP'den yardım aldığı aşikar

MHP Genel Başkan adayı Akşener, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Halk TV'de Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri programında Erol Mütercimler'in sorularını yanıtlıyor...

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları:

DARBE GECESİ İLK TWEET ATAN SİYASİLERDENİM

15 Temmuz'da önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Sonra bunun bir kalkışma olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada ilk tweet atan siyasilerden birisiyim ben. O gece yandaş kanallar darbenin Başbakanının ben olduğumu iddia etti. Sorum şu: Cumhurbaşkanı uçakta iken, Başbakan tünelde iken hangi akıl bu soruyu akıl etti? Bunu kim ortaya koydu, niçin ortaya koydu açıklanmak zorunda.

BAHÇELİ'YE AKP'DEN YARDIM GELDİĞİ AŞİKAR

Sayın Bahçeli'nin bu kurultay çerçevesi içinde yargı üzerinden iktidardan aldığı bir yardım olduğu aşikar. O kadar çok abuk subuk şeyler yaşadık ki. Fakat sayın Cumhurbaşkanı böyle bir 15 Temmuz'dan sonra sahibi: "İşte parlamenter demokrasinin yanındayız"

10 Ekim'de sayın Bahçeli birdenbire sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasal suç işlediğini iddia etti. Anayasal suç ne demektir? Yargılanmayı gerektirir. Biz bu arkadaşın suç işlemesine engel olamıyoruz, bari bu fiili durumu bir hukuki çerçeveye oturtalım. Bir argümanı buydu.

Benim temelde baktığım şey şu oldu; elbette sayın Bahçeli'nin AKP'den aldığı yardımın gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yardımın bir tezahürü müydü, 'hadi bakalım gereğini yap' denilmesi miydi?

BEKA SORUNU OSLO'DA, HABUR'DA, DOLMABAHÇE'DE YOK MUYDU?

Ülkücü taban Başkanlık sisteminin başlama evresine inanmadı. Türk milleti de inanmadı. İnanmadığı için gerekçe 'Türkiye'nin bekası'na evrildi.

Şimdi şu soru soruluyor: Habur'da o rezalet yaşanırken, çadır mahkemeleri kurulurken beka sorunu yok muydu? Oslo'da bu millet rezil edilirken beka sorunu yok muydu? Bunun cevabını ne Saray, ne hükümet ne de Balgat verebiliyor.

MHP'nin yüzde 80'i 'hayır' diyor. Bahçeli grup toplantısında bunun bir bürokrat tarafından yapılmış olabileceğini söyledi. Sonra hükümetten 'hayır biz yaptık' açıklaması geldi. Sonra Bahçeli, 'Barzani mi ben mi?' tweet'i attı.

GENEL BAŞKAN OLMAM HALİNDE AKP'DEN YÜZDE 8 OY KAYIYORDU

1 Aralık'tan itibaren biz kongreyle ilgili başladığımızdan itibaren, ben konuşmaları tek tek önüme aldığım zaman giden bir süreç var. Geçen sene Nisan'a kadar gelen bir "nolur şu kadını başımdan alın" var. Nisan ayından sonra hükümet de olaya dahil oldu. Çünkü Genel Başkan olmam halinde AKP'den MHP'ye yüzde 8 oy kayıyordu.