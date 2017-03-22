Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener, Beykoz'dan 'hayır' diyecek

»
Akşener, Beykoz'dan 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, referandum çalışmalarına İstanbul Beykoz'dan 'hayır' diyerek devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor. Akşener'in sıradaki durağı İstanbul Beykoz olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Beykoz'da neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener, 23 mart perşembe günü saat 19.30'da, Akbaba Mahallesi, Fener Caddesi No:54/A adresinde bulunan Akbaba Karya Düğün Salonu'nda Beykozlularla bir araya gelcek. 

 

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Akşener, Beykoz'dan 'hayır' diyecekAkşener, Beykoz'dan 'hayır' diyecekAkşener: Kerkük Barzani'ye peşkeş çekildiAkşener: Kerkük Barzani'ye peşkeş çekildiİngiliz parlamentosu önünde silahlı saldırıİngiliz parlamentosu önünde silahlı saldırıErdoğan'dan kendisine bozkurt yapanlara ilginç karşılıkErdoğan'dan kendisine bozkurt yapanlara ilginç karşılıkAKP'nin kurucularından Şener: AKP'de önemli kısım 'hayır' diyecekAKP'nin kurucularından Şener: AKP'de önemli kısım 'hayır' diyecekEski Bakanların danışmanı Bekleviç: Başkanlık sistemi ülke için eziyettirEski Bakanların danışmanı Bekleviç: Başkanlık sistemi ülke için eziyettirLavrov: Kürtler için Türkiye ile görüşüyoruzLavrov: Kürtler için Türkiye ile görüşüyoruzBinali Yıldırım boş meydana konuştuBinali Yıldırım boş meydana konuştuAKP'nin anketçisinden kötü haberAKP'nin anketçisinden kötü haberKılıçdaroğlu: 'Hayır' çıkarsa Erdoğan ve Yıldırım görevine devam edecekKılıçdaroğlu: 'Hayır' çıkarsa Erdoğan ve Yıldırım görevine devam edecek
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti