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Akşener bu akşam Beykoz'da

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Akşener bu akşam Beykoz'da
MHP Genel Başkan adayı Akşener, referandum çalışmalarına İstanbul Beykoz'dan 'hayır' diyerek devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor. Akşener'in sıradaki durağı İstanbul Beykoz olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Beykoz'da neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener, 23 mart perşembe günü saat 19.30'da, Akbaba Mahallesi, Fener Caddesi No:54/A adresinde bulunan Akbaba Karya Düğün Salonu'nda Beykozlularla bir araya gelcek. 

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