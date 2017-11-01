Akşener bugün Ahlat'ta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'yi bayram sofrasında buluşturma" söyleminin ilk ayağını Ahlat'ta atıyor.

Bilun ÇELİK / ANKARA

"Adım adım gezip ellerini sıkacağım" sözü veren Akşener'in Anadolu çıkarmasının ilk durağı Ahlat'a bugün gidiyor.

Akşener, bugün tarifeli uçakla sabah 08.00'de İstanbul'dan Muş'a hareket edecek. Burada vatandaşlarla bir araya gelip esnaf ziyareti yapacak olan İYİ Parti Genel Başkanı'na partililer de eşlik edecek.

Akşener, Muş ziyaretinin ardından Tatvan'a geçecek. Daha sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine geçecek olan İYİ Parti lideri, kirasını kendi ödediği evde konaklayacak. Yarın Ahlatlı kadınlarla kahvaltıda buluşacak olan Meral Akşener, öğleden sonra vatandaşlarla bir araya gelecek. Cuma namazından sonra vatandaşlara ev yapımı yöresel yemekler ikram edilecek.

Genel Başkan Meral Akşener ve partililer, 2 günlük programın ardından yine tarifeli uçakla yarın Ahlat'tan ayrılacak. Bu arada Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulan İYİ Parti Genel Merkezi binasının 11 Kasım Cumartesi günü açılması bekleniyor.

Genel Merkez binasında çalışmaların devam ettiği, bu tarihe yetişmesi için geceli gündüzlü yoğun çaba harcandığı ifade edildi.