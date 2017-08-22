Akşener, Elçibey'i unutmadı...

Akşener, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı merhum Ebülfeyz Elçibey'i vefatının 17. yıl dönümünde unutmadı.

Meral Akşener, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı merhum Ebülfeyz Elçibey'i vefatının 17. yıl dönümünde unutmadı.



Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklama "Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



İşte Akşener'in o paylaşımı:



