Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener, Elçibey'i unutmadı...

»
Akşener, Elçibey'i unutmadı...
Akşener, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı merhum Ebülfeyz Elçibey'i vefatının 17. yıl dönümünde unutmadı.

Meral Akşener, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı merhum Ebülfeyz Elçibey'i vefatının 17. yıl dönümünde unutmadı.

Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklama "Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in o paylaşımı:

elcibey-sos.jpg

İlgili Haberler
'Atatürk'ün esgeri' Elçibey'in vefatının 17. yılıAtatürk'ün esgeri'ne sahip çıkmayan milletin hazin hikayesi!
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Adil Öksüz'le ilgili yeni bilgi!Adil Öksüz'le ilgili yeni bilgi!Akşener, Elçibey'i unutmadı...Akşener, Elçibey'i unutmadı...'Atatürk'ün esgeri' Elçibey'in vefatının 17. yılı'Atatürk'ün esgeri' Elçibey'in vefatının 17. yılıYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorOrduyu kurdular sıra federal bölgede...Orduyu kurdular sıra federal bölgede..."Emekli istihbaratçı MİT'ten ihraç edilenleri yurt dışına kaçırıyor" iddiası"Emekli istihbaratçı MİT'ten ihraç edilenleri yurt dışına kaçırıyor" iddiasıRusya, Sovyetler Birliği'nin tüm borcunu kapattıRusya, Sovyetler Birliği'nin tüm borcunu kapattıAdil Öksüz'le ilgili flaş bilgiAdil Öksüz'le ilgili flaş bilgi6 yıl sonra sağlıkta sil baştan6 yıl sonra sağlıkta sil baştanPKK'nın katlettiği 15 yaşındaki Eren böyle horon oynamıştıPKK'nın katlettiği 15 yaşındaki Eren böyle horon oynamıştı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti