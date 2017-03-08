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Akşener, Erol Mütercimler'in konuğu olacak!

Akşener, Erol Mütercimler'in konuğu olacak!
MHP Genel Başkan Adayı Akşener, bu akşam Halk TV ekranlarında Erol Mütercimler’in konuğu olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel  Başkan Adayı Meral Akşener bu akşam Erol Müterciler’im konuğu olacak. Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Erol Mütercimler’in hazırlayıp, sunduğu Aynanın Arkası ve Komplo Teorisi programına katılacak. Saat 21:00’de başlayacak program  canlı yayınlanacak. Akşener yaklaşan referandum sürecini ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

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