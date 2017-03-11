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Akşener Eskişehir'de konuşuyor (Canlı yayın)

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Akşener Eskişehir'de konuşuyor (Canlı yayın)
MHP Genel Başkan adayı Akşener, "Milli iradenin önemi" konferansı kapsamında Eskişehir'de vatandaşlarla buluşuyor...

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in referandum kampanyası tüm engelleme girişimlerine rağmen devam ediyor. Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla başlayan etkinlik, binlerce vatandaş salon dışında kaldı. 

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