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Akşener, Eyüp'den 'hayır' diyecek

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Akşener, Eyüp'den 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, referandum çalışmalarına Eyüp'ten 'hayır' diyerek devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor. Akşener'in sıradaki durağı İstanbul Eyüp olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Eyüp'den neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener, Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu'nun konuğu olarak 17 mart Cuma günü saat 14:00'da İslambey Renk Düğün Salonu'nda İstanbullularla bir araya gelcek.

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