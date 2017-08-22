Akşener: "Gençlerimiz hayal kuramaz oldu"

Koray Aydın'ın yeni partinin kurucularından olacağını açıkladığı toplantıda söz alan Akşener, "Bu ülkenin çocukları hayal kuramaz oldu. Hayal kuramadıkları gibi yaşlı bir lisana sahipler. Kandırılmış, kandırıkçı iktidardan bu ülkeyi kurtaracağız" dedi.

Koray Aydın ve Meral Akeşener, Ankara Swiss Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıya Ülkücü camianın önde gelen isimlerinin yanı sıra, basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantı, Koray Aydın'ın açıklamalarıyla devam etti.

Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek, siyasi hayatına Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni partide devam edeceğini açıkladı.

"KANDIRIKÇILARDAN BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ"

Koray Aydın'dan sonra söz alan Meral Akşener, yeni parti ve ülkenin geleceğiyle ilgili umut saçtı.

Mevcut iktidarın gençleri hayal kuramaz hale getirdiğini söyleyen Akşener, "Kandırılmış kandırıkçı iktidardan bu ülkeyi kurtaracağız" dedi.

Akşener şöyle konuştu:

“Dün bu cumhuriyeti kuranlar, benim gibi köylerde olan çocuklara kabiliyetleri ölçüsünde bir yol açmışlardı. Bugün açılan o yollar karşısında size hitap eden bir Meral Akşener’in olmasına sebep oldu.

Ülkenin bir ucunda hüzün, bir ucunda keder var. Bu ülkenin çocukları hayaller kuramaz oldu. Bugünün gençleri hayal kuramadıkları gibi, bizden daha yaşlı bir dile sahipler. Soruyorsunuz; 'kader, kısmet, sağlık olsun' diyorlar. Hepsi bir babaanne, dede lisanına sahip.

Genç yaşta evlenen kadınlara 'hayal kurun' dedik, hayalleri 'kuş olup uçmak bu ülkeden kurtulmak.'

Kandırıkçılar, kandırılanlar ülkemizi bu hale getirdi. Cenabı Hakk yolumuzu öyle açacak ki, biz sözümüzün arkasında öyle duracağız ki, Rabbim bizi menzile ulaştıracak.

Kandırılmış kandırıkçı iktidardan bu ülkeyi kurtaracağız. Ben sayın Bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Özdağ da yurt dışında selamlarını iletti. Biz hep birlikte bu bayrağı en ileri taşıyacağız.”