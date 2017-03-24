Akşener, Halk Arenası'nda konuştu.

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katıldı. Programa CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Uğur Dündarın sunduğu Halk Arenası'na konuk oldu. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de konuk olduğu programda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yapılan programa yoğun ilgi gösteren ve salona sığmayan vatandaş için caddede canlı yayın stantları kuruldu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Ben herkesden önce çalışmalara başladım. Şehili seçmen bir yılgınlık içindeydi, şimdi bu ortadan kalkıyor. Bizim sizin çalışmalarınızda siyasi partilerin renginin bulunmaması. Biz MHP'de adaylık sürecimizde de gelecek için bir ajanda ile çalışmıyoruz. Hiç birimizin koltuk düşüncesi yok. Bu durumda halkımızın üzerindeki kolkuyu bitkinliği kaldırdı ve bu sayede güçlü bir 'hayır' dalgası var.

Bu yüzden sayın Cumhurbaşkanı insanların gözünü daha çok korkutmaya çalışıyor, daha çok korkutmaya çalışacaklardır... Halk bu korku duvarını yıktı" dedi.

Dündar'ın 'Kendi çocuklarınızı gönderin derken ne demek istediniz sorusuna' Akşener, "başkasının doğurduğu ana kuzuları üzerinden siyaset yapıyorlar kendi evlatları ballı kaymaklı işlerle ihalelerde para sayıyor" diyerek cevap verdi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Madde madde anlattığınız zaman, terörle mücadele ile, ekonomi ile ilgili madde yokki deyip sorduğunuz zaman milltein lehine olan bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Millet denetleyecekmiş, dünyada öyle bir şey yok. hlk denetlemez tercih yapar denetlemeyi kurumlar, yasalar denetler.

Ben şuna inanıyorum bu 18 maddeyi herkese anlatsak asla 'evet' çıkmaz. Bu anayasanın mimarı kim o bile belli değil. bkın bir arştırma yapılmış 17 televizyok kanalında 500 saaat AKP konuşmuş CHP,MHP 40'ar saat konumuş. Ortada köpürmeyen bir sabun var kötü bir mal var ortada. Bu kötü malı konuşmuyorlar, dönüp dolaşıp 'eyy Hollanda' diyorlar. Elektirik faturanıza bakın yüzde 2'si TRT payıdır. TRT'nin yarıdan fazla gelirini biz ödüyoruz ama gel gör ki ekranda sadece onlar oluyor."

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