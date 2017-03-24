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Akşener, Halk TV'de Adanalılarla bir araya gelecek

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Akşener, Halk TV'de Adanalılarla bir araya gelecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener Halk Arenası programında Adanalı vatandaşlarla bir araya gelecek. Program Halk TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener Halk Arenası programı ile Adanalı vatandaşlarla bir araya gelecek. Akşener, Adanalı vatandaşa neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatacak.

24 Mart 2017 Cuma günü(bugün), saat 21.00'de Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nden başlayacak program Halk TV'de canlı yayınlancak.

Akşener programı sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

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