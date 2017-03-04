Akşener için Kadın dayanışması

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’e kadınlardan gelen destek artarak devam ediyor.

Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma duygusuyla alana inen kadınlar Antalya'da iki faaliyetle örnek teşkil edecek toplantılar gerçekleştirdi.

Dr. Dolunay Yelda Doğan'ın öncülüğünde "MHP'de değişim" talep eden Türk siyasetinin de en güzel renkleri ve kurtarıcısı olarak gördüğümüz Türk kadını, günümüzün Nene Hatunları olarak tıkanmış Türk siyasetinin, önünü açmak için var güçleri ile çalışıyor.

Dr. Dolunay Yelda Doğan' yaptığı çağrıda Antalyalı kadınların "artık biz de varız" deme zamanı geldi yine Mustafa Kemal Atatürk kadına tanınan hakların değerini bilmek ve bunları korumak amaçlı, Türk kadını ile Antalyalı kadınlarla zaman zaman bu şekilde bir araya gelerek birbirlerimizi fikirleri ile aydınlanmayı hedefliyoruz dedi.

Referandumda hayır diyeceklerini siyasette de Meral Akşener'i desteklediklerini ifade eden Dr. Dolunay Yelda Doğan “Antalya'da güneş doğmuştur, 16 Nisan da tıpkı turizm sezonu gibi bereketli bir gün olacaktır” dedi.

Dr. Dolunay Yelda Doğan "Bize siyaset yapma fırsatı veren değerli abilerimize, kardeşlerimize, davetemize icabet eden çok değerli hanımefendi ve beyefendilere de müteşekkirim."