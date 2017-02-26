Akşener İstanbul'dan, Cumhurbaşkanı'na seslendi

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, İstanbul Avcılar'da düzenlenen "hayır" etkinliğinde konuştu. Ülkücüler salona sığmayınca program dışarıda devam etti.

Vatansevenler Derneği'nin düzenlediği "Milli İradenin Önemi" programı şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, salonda bulunanlardan kendisi için slogan atmamalarını istedi. Bu yola birlikte çıktıklarını ifade eden Meral Akşener, "Benim gittiğim her yerde ampuller patlıyor. O yüzden ne olur ne olmaz diye gaz lambamla geldim" dedi.

Vatandaşların salona sığmadığını ve dışarda kendisini bekleyen büyük bir kitlenin olduğunu belirten Akşener, "Dışarıda burada bulunanların en az üç katı kadar kardeşim var. Ben diyorum ki kimse için sorun olmazsa dışarıda konuşalım" diyerek konuşmasını alanın dışında gerçekleştirdi.

"OHAL ŞARTLARINDA 'HAYIR' DEME CESARETİNİ GÖSTEREREK REFERANDUMA GİDİYORUZ"

Salon dışında konuşmasına devam eden Akşener, "Buradan bir kez daha değerli dernek başkanlarımı kutluyorum. Bu günlerde Meral Akşener'i çağırmak yürek ister. Yolda gelirken afişler gördüm. 'Hakimiyet Milletindir' yazıyordu. Hakimiyetin milletin olduğunu kabul ediyorsak, referandumda 'evet' diyenleri başımızın tacı ettiğimiz gibi 'hayır' diyenleri de asla hain yerine koymamamız gerekiyor. İktidar imkânları ile çıkıp konuşanlar, medya ve para gücünü saçanlar, buradan sizlere bir çağrıda bulunmak isterim: OHAL şartlarında 'hayır' deme cesaretini göstererek referanduma gidiyoruz. Ben 12 Eylül'ü gördüm. O dönemdeki cuntacılar ne bana, ne babama dokundular. 82 Anayasası için referanduma gittik ve o dönemde bile 'hayır' diyenleri tutuklamadılar. Parayı kullanıp, iftiralarla bir milleti hainlikle suçluyorsunuz. O cuntacılar kadar bile millete saygınız yok. Vergilerimizle harcadığınız paraları bırakın ve sahaya gelin. Meydanlarda eşit biçimde yarışalım; çıkan sonuca birlikte saygı duyalım. 16 Nisan akşamı iradenizle 80 milyon kere ‘hayır’ diyeceksiniz ve Türkiye’nin her yerinde huzur hakim olacak" diye konuştu.

"KADIN HALİMLE SİZE BURADAN MEYDAN OKUYORUM!"

"Bugün hukukun üstünlüğü, adalet ve ahlak gitmiş durumda. Kararname devleti olduk" diyerek sözlerine devam eden Akşener, "Hayır derseniz 16 Nisan akşamı göreceksiniz ki adalet tecelli edecek. Göreceğiz ki, o iktidar sahipleri ‘hayır’ karşısında gerekeni yapmak zorunda kalacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Siz rekabeti severdiniz, bırakın forsu, çıkın Saray'dan ve gelin aramıza. Eşit şekilde yarışalım. Gittiğim her yerde ampuller patlıyor ama patlak ampuller bizi yıldıramaz. Çünkü sizler cesaretin adısınız, çünkü sizler Türk Milletisiniz" dedi.

Bahçeli'nin başkanlığı gündeme getirirken söylediği 'Cumhurbaşkanını suç işlemekten koruyalım. Fiili durumu, hukuki duruma getirelim' sözlerini de hatırlaran Akşener, "Bunun üstüne AKP ile taslak oluşturdu. Yeni anayasaya ihtiyaç var ama önce gelin seçim yasasını değiştirelim ve seçime gidelim. Tamamen milletin seçtiği bir meclis oluşturalım. O hükümetle anayasayı yapalım. Ama onlar bundan kaçtılar. Çünkü siyasi partiler yasasını değiştirmeye yanaşmadılar. Şimdi bir teklifte daha bulunuyorum. Madem Bahçeli’nin teklifi anayasal suça engel olmaktır, Sayın Cumhurbaşkanı 16 Nisan’dan sonra çıkın meydanlara ve partili seçime gidelim. Buradan size meydan okuyorum. Kadın halimle korkmuyorum da erkek halinizle mi korkuyorsunuz. Halkın arasına gelin" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'NİN KOLTUĞUNUN BEKA SORUNU"

"Bizim devlet adamı dediğimiz kişilerin karşısında zamanında PKK’lılar oturdu. O zaman beka sorunu yoktu. Şimdiki beka sorununu anlatmak zorunda kalacaksınız. Her yerde soracağım bunu size" diye konuşuan Akşener sözlerine şu şekilde devam etti: "Oslo’da, Habur’da, Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerde bebek katilinin verdiği teklifin okunduğu dönemde beka sorunu yokken, bugün var. O da Sayın Bahçeli'nin koltuğunun beka sorunudur. Bütün bunlarla birlikte milletime yalan söyleniyor. Hepiniz cep telefonlarınızı çıkarıp ülkemizin bekası için herkesten ‘hayır’ isteyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı..! Bizleri sevmeyebilirsiniz. 28 Şubat karanlığındaki gibi size yalakalık yapanlar yarın bir karanlık olduğunda yok olacaklardır. Onun için diyorum ki, size bu ülkede güçlüler muhtar olamazsın dedi. Bu millet sizi önce başbakan sonra Cumhurbaşkanı yaptı. Sayın Abdullah Gül, sizin ayağınıza hangi prangayı taktı? Bunu anlatın. Biz bir kurultay yapmak istedik, siz bunun üzerine ülkenin başbakanını değiştirdiniz. Burayı dolduran aziz hemşerilerime anlatmak zorundasınız. Bu prangalar dış dünyadansa -Putin'den ya da Merkel’den- söyleyin. Biz o prangaları Türkiye adına, sizin adınıza kırıp atalım."

"80 MİLYON KERE 'HAYIR'"

Akşener konuşmasına, "Çanakkale geçilmez' diyorlardı, 'biz geçiyoruz' dediler. O lafın arkasında bir vatan sevdası vardı ve Çanakkale geçilemedi. Başbakan şimdi diyor ki, 'Geçilmez diyorlardı geçtik.' Sizin tarih bilginiz eksik. Biz hareketimizi Çanakkale’den başlattık. Bayrağımızı avucumuza aldık ve dedik ki: ‘Çanakkale geçilmez. Biz kararlıyız. Bu Vatan için kurban olmaya geldik. Ne yaparsanız yapın, ne iftira atarsanız atın engel olamayacaksınız.' Gelin bu milletin kutsallarını yerle bir etmeyin. Sayın Bahçeli dedi ki: 'Birlikte anayasa hazırladık.' Sayın Cumhurbaşkanı da bunun üzerine 'hayalim olan tasarı' geliyor diye konuştu. Şimdi de Bahçeli kandırıldı. Millet gerçeğin ne olduğunu bilmek istiyor. Bu mesele devletin bekası için midir? Cumhurbaşkanı'nın hayali için midir? Biz kandırılmayacağız ve 16 Nisan’da 80 milyon kere ‘hayır’ diyeceğiz" diyerek son verdi.