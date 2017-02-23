Akşener İstanbul'dan 'hayır' diyecek

MHP Genel Başkan adayı ve eski İçişleri Bakanı Meral Akşener, Ankara'daki 'hayır' toplantısından sonra etkinliklerine hız verdi. Akşener İstanbul'dan da 'hayır' diyecek.

Akşener, İstanbul Avcılar'da "Milli İradenin Önemi" konulu bir toplantıya katılıp, orada da bir konuşma yapacak. Akşener'in katılacağı toplantıyı "Vatanseverler Derneği" düzenledi. 26 Şubat 2017 Pazar günü saat: 14:00'da gerçekleştirilecek toplantı Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezin'de yapılacak. Toplantıya geniş bir katılım sağlanması bekleniyor. Bilindiği gibi "Hayır Platformu"nun önde gelen isimleri; Meral Akşener, Koray Aydın, Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Dr. Sinan Oğan, Ankara'da yaptıkları toplantı sonrasında referandum öncesi, Türkiye'yi karış karış gezerek, vatandaşı anayasa değişikliği konusunda aydınlatma kararı almışlardı.