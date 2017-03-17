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Akşener İzmit'ten hayır diyecek

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Akşener İzmit'ten hayır diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, referandum çalışmalarına İzmit'ten 'hayır' diyerek devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor. Akşener'in sıradaki durağı İzmit olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Büyükçekmece'den neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener 18 Nisan, saat 14.30'da İzmit Çağlayan Restaurant, Fuar İçi'nde İzmitlilerle bir araya gelecek.

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