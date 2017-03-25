Akşener: Kalkın o sandalyelerden, bizim karşımıza çıkın!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Sakarya'da vatandaşlarla yaptığı referandum toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in referandum sürecindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akşener, Sakarya'da gerçekleştirdiği toplantıda kritik değerlendirmelerde bulunuyor...

İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Diyorlar ki bu Anayasayı referandumdan geçirin OHAL ortadan kalksın. OHAL’de seçime gidip tüm avantajları elinize almışken, ‘vatan hainliği’ ile suçlanıyoruz.

BİZİM ARAMIZDA MUSUL’U BARZANİ’YE VEREN YOK

Sayın Başbakan çıktı dedi ki; ‘hayır’ diyenler teröristtir. Sizin aranızda teröristlerle masaya oturup müzakere eden var mı? Peki Habur’da davul zurnayla terörist karşılanırken o çadır mahkemelerinden teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk ve Türk bayrağı çıkarılırken orada olan var mı? Oslo’da Türkiye’yi rezil kepaze eden o konuşmayı organize eden var mı? Bebek katiline ‘bilge lider’ muamelesi yapan var mı? ‘Evet’ propagandası karşılığında Musul’u Barzani’ye varan var mı? Hayır. Bizim aramızda ‘terörist’ yok sayın Başbakan.

Bu arada yolda gelirken bir haber aldık. Isparta’da bir miting yapacaktık, başvurumuz reddedilmiş. Kirasını ödediğimiz düğün salanlarında toplantı yapamıyoruz. Diyarbakır’da nevruz kutlamalarında PKK paçavraları sallandı, bize Niğde’de izin vermediler.

KALKIN O SANDALYELERDEN, BİZİM KARŞIMIZA ÇIKIN!

Bir de yeni bir adet çıktı. Gittiğimiz illerde genç çocukları gönderiyorlar. Ben Balgat ağalarına her yerde tekrar tekrar sesleneceğim. Kendi çocuklarınızı gönderin veya kendiniz gelin. Gariban anaların çocuklarını göndermeyin. Sonra karakollara düşüyorlar, onları toplamak bize düşüyor. Çocukları ortada bırakıyorlar. Eskittiniz sandalyeleri eskittiniz. Kalkın o sandalyelerden bizim karşımıza çıkın! Sizin gibi millet kaçakları sizi!

Yol, köprü yaptınız. Onu da Almanlara, İngilizlere yaptırdınız. Geçenlerden de dünyanın parasını aldınız. Bir fabrika yaptınız mı? İşsizliği çözebildiniz mi?

EKONOMİ İLE İLGİLİ BİR MADDE VAR MI?

Sayın Başbakan “15 yıldır teröristler yol geçen hanına çevirdi ülkeyi” dedi. Başbakan gerçekten bir maden. Şimdi terörle mücadeleyi, ekonomiyi bu Anayasa’ya bağladın. Peki bu Anayasanın içinde ekonomiyle ilgili bir madde var mı? Yok.

Bir şahsa savaş ilan etme yetkisi, o kişiye Meclis’i fesh etme yetkisi, o kişiye KHK çıkarma yetkisi ki sabah kalktı o kişi dedi ki işsizliği nasıl önlerim, “tüm kadınları işten çıkarıyorum” der, ağzınızı açacak hiçbir hukuki yol olmaz.

Şimdi bu anlayış içinde birinin Başkan olduğunu varsayın, kadınlara “hadi bakalım işten çıkın” dedi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Bir kişiye bu yetkiyi verdiğiniz zaman çıldırır.

Bu dikili ağaç işi ilginç. Sanki bu ülkenin dikili ağaçlarını babalarından buldular, satıyorlar. Şimdi de fona devrettiler. Jöleli danışmana 850 bin TL’ye araba aldılar. Biz mi bineceğiz? Bizim dikili ağacımız yok, tabii ki dikili ağacı olanlar binecek.

16 Nisan günü sandıklara gideceğiz tekrar, oylarımızı kullanacağız. Oy kullanmakla bırakmayacağız, sandığımıza sahip çıkacağız.

Yer yüzünün en kibarı olarak bildiğimiz Bahçeli de dün ‘kudursunlar’ dedi. Yani bize ‘kuduz’ dedi. Her şey olduk, olmadığımız şey kalmadı. Ama sabır. Yolumuzdan ayrılmayacağız ve AKP’ye oy vermiş sayın Cumhurbaşkanı’nı seven arkadaşlarımıza da buradan seslenmek isterim;

Bakın çok samimi söylüyorum, bu parti oylaması değil sistem oylamasıdır. Bakın siz Parlamenter sisteme sahip çıkarsanız siz de o sevdiğiniz insanlara sahip çıkmış olacaksınız.

Bir Başbakan düşünün Binali Yıldırım, düzenli olarak ‘beni koltuktan alın’ diye bağırıyor.