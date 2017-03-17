Akşener: Koskoca Cumhurbaşkanı 'Hayır' diyeceklere terörist diyor!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, İstanbul Eyüp’te vatandaşlarla yaptığı referandum toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in referandum sürecindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akşener, İstanbul Eyüp’te gerçekleştirdiği salon toplantısında “hayır” diyenlere yapılan baskılara tepki gösterdi.

Cumhuriyet rejiminin değiştirilmek istendiğini vurgulayan Akşener, “hayır” diyen vatandaşların Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar tarafından terörist olarak itham edildiğini söyledi.

İşte Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar:

KALABALIKTA HAŞİN, TENHADA KORKAK

AKP’nin kampanyasının sloganı şu “Her şeye cüret edin.” Oysa Cüretkarlık içinde saygısızlığı, kibri, kalabalıkta haşin, tenhada korkak olmayı barındırır. Dolayısıyla burada bulunan cüretkar insanlar değil, ama burada bulunanlar cesur insanlar, bu salonu şereflendiren herkes, bu ülkeyi kendinden, çocuğundan, çocuğunun geleceğinden daha çok seven insanlar…

İşte Kurtuluş Savaşı bu asil insanlarla kazanıldı. Bu insanların kutlu çabasıyla Cumhuriyet kuruldu.

Dolayısıyla bugün, 94 yıllık parlamenter sistemin değiştirilmek istenirken, yerine konulacak yeni rejimin ise ne olduğunu, nasıl uygulanacağı, “evet”i savunanlar tarafından bir türlü anlatılamamaktadır.

VATANDAŞLARA “TERÖRİST” DENİYOR

Paylaşılamadığı “hayır” diyenleri koskoca Cumhurbaşkanı’nın “terör örgütü üyeliğiyle suçladığı” Başbakan’ın ve bakanların “terörist, hain, FETÖ’cü, PKK’lı” gibi yaftalarla suçladığı bir kampanyayla karşı karşıyayız.

Demokrasilerde en önemli unsur, milletin hür iradesiyle sandığa gidip, ne istiyorsa o tercihte bulunduğu, hiçbir tercih üzerinden herhangi bir baskının yapılmadığı, herkesin tercihlerinin saygı gördüğü bir sistem olmasıdır.

OHAL şartlarında kurumsal bir organizasyon olan siyasi partilerin HEPAR, CHP, Vatan, Saadet partisi gibi, hayır oyu vereceğini açıklayan BBP’nin, MHP’nin tabanı gibi “neden hayır” dediklerini anlatacakları ortamlara izin verilmemektedir. Bu durumu demokrasiyle açıklamak mümkün değildir.