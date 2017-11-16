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Akşener, Küçükkaya'ya konuk olacak

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Akşener, Küçükkaya'ya konuk olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de gündemi değerlendirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de yayınlanan, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunup yönettiği Çalar Saat programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak.

08.20'de başlayacak programda Akşener, İYİ Parti'yle ilgili gelişmeleri aktaracak.

Sosyal medya hesabından konuk olacağı programın duyurusunu yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 08.20'de @FOXTurkiye'de @KucukkayaIsmail ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağım."

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