Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener Kütahya'dan 'hayır' diyecek

»
Akşener Kütahya'dan 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Eskişehir'in ardından referandum çalışmalarına Kütahya'da devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir'de yaptığı toplantı büyük ilgi gösren Akşener'in sıradaki durağı Kütahyaolacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Kütahyalılara neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener bugün 14.00'te, Eskişehir Yolu Demirpark AVM Saray Düğün Salonu'nda Kütahyalılarla biraraya gelecek.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener: Keçi Adası'na gidemiyorsanız ben giderimAkşener: Keçi Adası'na gidemiyorsanız ben giderimÇavuşoğlu: Bunun mutlaka karşılığı olacaktırÇavuşoğlu: Bunun mutlaka karşılığı olacaktırDilipak: "Teşekkürler Merkel diye gazetelere ilan verirdim!"Dilipak: "Teşekkürler Merkel diye gazetelere ilan verirdim!"Canikli: Avrupa Birliği rüyası bitti, çöküş başlamıştırCanikli: Avrupa Birliği rüyası bitti, çöküş başlamıştırYıldırım, Hollanda Başbakanı ile görüştüYıldırım, Hollanda Başbakanı ile görüştüBakan Albayrak: Utanç gecesiydi!Bakan Albayrak: Utanç gecesiydi!Akşener Kütahya'dan 'hayır' diyecekAkşener Kütahya'dan 'hayır' diyecekBarzani 'evet' çalışmalarına başladı!Barzani 'evet' çalışmalarına başladı!Hollanda Konsolosluğu'na Türk bayrağı asıldıHollanda Konsolosluğu'na Türk bayrağı asıldıYGS'ye geç kalanlar gözyaşlarını tutamadıYGS'ye geç kalanlar gözyaşlarını tutamadı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti