Akşener Muğla'da konuşuyor

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Muğla'da Milli İrade'nin Önemi panelinde konuşuyor...

Binlerce Ülkücü, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in Muğla'da yapacağı konferansa akın etti.

Akşener, konferansa katılan Ülkücüler salona sığmayınca dışarıda devam etme kararı aldı.

Akşener'in konuşmasından satırbaşları:

Bugün buraya milli iradenin önemi isimli bir konferans için geldim. Spor salonunu istedik. Ama vermediler. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim burasını bize verdi. Allah onlardan razı olsun ama gördüğünüz gibi o 600 kişilik salona sığmadık ve mecburen birarada olmak üzere karşı karşıya kaldık. Allah'ın sopası yok. Sayın Bozdağ, Zeybekçi ve Çavuşoğlu'na Almanya ve Hollanda'da salon verilmedi. Ben hem Almanya'ya hem Hollanda'ya bir program yapmıştım. Sırf bu nedenle bu iki programı iptal ettim. Almanya ve Hollanda'yı kınıyorum. Ama sayın Bozdağ ve Başbakan'a hatırlatmak isterim. Çanakkale'de elektrikleri kestiniz, ampulleri patlattınız. Yalova'da iptal ettiniz. Eskişehir'de benzerini yapıyorsunuz. Rize'de salonu vermiyorsunuz. Muhteremler niye demokrasinizle ilgili olarak şaibe yaratıyorsunuz?

Türkiye milli irade, millete gitmeliyiz diyenler tarafından olağanüstü hal şartları altında referanduma gidiyor. Bir kere milli iradenin tecellisi için eşit biçimde mücadele etmek, yarışmak, rekabet etmek gerekir. Hayırcılara her türlü eziyet var. Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın.