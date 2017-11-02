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Akşener Ahlat'ta

Akşener Ahlat'ta 1
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ilk resmi programını Ahlat’ta gerçekleştiriyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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