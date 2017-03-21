Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"

Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
Valilik tarafından programı engellenen MHP Genel Başkan adayı Akşener, Niğde'de vatandaşlara hitap etti. Akşener'in konuşmasının ardından toplantının yapıldığı yere gelen bir grup, toplantıyı sabote etmeye çalıştı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
Darbeciler komutanın başına çuval geçirmiş!
Darbeciler komutanın başına çuval geçirmiş!
Rus askeri Afrin'e böyle geldi
Rus askeri Afrin'e böyle geldi
"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"
"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"
Kurtulmuş'tan 'demokrasi' çağrısı
Kurtulmuş'tan 'demokrasi' çağrısı
PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
Hükümetin Almanya'ya nevruz tepkisi, Arınç'ın sözlerini hatırlattı
Hükümetin Almanya'ya nevruz tepkisi, Arınç'ın sözlerini hatırlattı
İzmir Marşı'ndan Atatürk'ü çıkarıp Soylu'yu koydular!
İzmir Marşı'ndan Atatürk'ü çıkarıp Soylu'yu koydular!
Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde de 'evet' propagandası yaptı
Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde de 'evet' propagandası yaptı
Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!
İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!
Akşener'den '80 milyon kere hayır' videosu
Akşener'den '80 milyon kere hayır' videosu
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
  • İşte dünyanın en pahalı şehirleri!
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 21 03 2017
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti