Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"

Valilik tarafından programı engellenen MHP Genel Başkan adayı Akşener, Niğde'de vatandaşlara hitap etti. Akşener'in konuşmasının ardından toplantının yapıldığı yere gelen bir grup, toplantıyı sabote etmeye çalıştı.