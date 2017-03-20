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Akşener, Niğde'den 'hayır' diyecek

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Akşener, Niğde'den 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, referandum çalışmalarına Niğde'den 'hayır' diyerek devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor. Akşener'in sıradaki durağı Niğde olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Niğde'de neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener, 21 mart Cuma günü saat 16:00'da Murat Zerren Hizmet Binası'nda Niğdelilerle bir araya gelcek.

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