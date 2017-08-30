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Akşener, Özdağ ve Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

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Akşener, Özdağ ve Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Meral Akşener sosyal medya hesabı Twittier üzerinden, "Karakterimizin simgesi, özgürlük ve bağımsızlığımızı kazandığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" mesajını paylaşırken; Ümit Özdağ ise, "Büyük Türk Milletimizin, Zafer Bayramını  ve  ülkemizin koruyucusu ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.

"ZAFERİN MİMARI BÜYÜK KOMUTAN ATATÜRK"

"Tarihimiz; birlik, beraberlik ve inanmışlıkla her türlü güçlüğü alt edebileceğimizi gösteren pek çok örnekle doludur" diyen Koray Aydın, "Şanlı 30 Ağustos Zaferi de bu büyük başarılardan biridir. Türk milletinin bu coğrafyadaki varlığının ebediyen devam edeceğinin nişanesidir. Zaferin mimarı büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Zaferin mimarı büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde mesaj paylaştı.

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