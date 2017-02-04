Akşener: "Referandumda Hayır, Hayır, Hayır"

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Yalova'da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener ne olursa olsun "Referandumda Hayır, Hayır, Hayır diyeceğiz" açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, referandum için çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Yalova programı bugün gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan Yalova'ya gelen Akşener, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Akşener, konuşma yapacağı Rauf Dinçkök Kültür Merkezi'ne gitti.

Saat 14.00'da başlaması planlanan program, yoğun ilgi ve kalabalıktan dolayı yarım saat gecikmeli başladı. Referandum süreci ve başkanlık sistemine değinen Akşener, Ülkücüler "Hayır" diyecek açıklaması yaptı. Kendisini hedef alan yandaş medyaya da yüklenen "Boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

AKP sistemi içerisinde özgürlüklerin karalandığı, adaletin ortadan kalktığı ve ahlakın içinin boşaltıldığı bir süreç yaşanıyor. Büyükler bilir Hz. Adem kısasını. Hz. Adem ve Havva anamız haram lokma yedikleri andan itibaren olmuştur biliyor musunuz? Edep yerleri açılmıştır. Yani etik ve haya duyguları ortan kalkmıştır. Etik veya haya duyguları ortadan kalkan kişiler ne yaparlarsa yapsınlar onlar için her şey mubahtır. Şimdi biz haram lokma yiyenlerle mücadele etmemiz gerekirken sayın Bahçeli’nin teklifiyle bir Başkanlık sistemi geldi.

'Sayın Cumhurbaşkanı Anayasal suç içliyor ve kendisini bundan geri koyamıyoruz. Bari bu işlediği suçları hukuki hale getirelim, gerekçe' bu.

BAHÇELİ'Yİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE KİM İTTİ?

Şimdi buradan sayın Bahçeli’ye soruyorum; gerekçe bu ise, MHP'ye önce 80, sonra 40 milletvekili veren bu millet adına suç işleyen Cumhurbaşkanı’nın suç işlemesinin önüne geçmek için mücadele ederken, sizi kim Başkanlık teklifine itti? Bizimle alay etmeyin. Bu gerekçeyi önce Ülkücülere, sonra aziz Türk milletine bütün açıklığıyla anlatmak zorundasınız. Anlatmalısınız ki biz gerçeği bilelim. Biz o gerekçenin doğru, eğri olduğuna bir karar verelim.

Cumhuriyetin tüm değerlerini değiştirecek teklifi ortaya atmanıza bize açıklamalısınız. Ey Balgat yönetimi, 24 saat ‘hayır’ diyecek Ülkücülere saldırmayı bırakınız, bize hakaret etmeyi bırakınız.

BİNALİ YILDIRIM VE SAYIN BAHÇELİ BEDEL ÖDEMEYE HAZIR MISINIZ?

Buradan soruyorum sayın Binali Yıldırım, referanduma gidiyoruz. Milletimizin kararı bizim başımızın tacıdır. Bütün gayri hukuki ve her türlü engellemeye rağmen bu çalışmanın sonunda referandum geçerse ben bu sonucun bedelini ödemeye hazırım. Amma velakin sayın Bahçeli sayın Binali Yıldırım siz hayır geçtiğinde gereğini yapmaya hazır mısınız?

Ülkücüleri ‘evetçi’ ‘hayırcı’ diye bölmeye çalışan dillere kulak asmayacaksınız.Buradan sesleniyorum; aziz milletin aziz fertleri evet deseniz de hayır deseniz de bizimsiniz. Bu oyunu beraber bozacağız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara hayır diyeceğiz.

ANKETLER YÜZDE 59 'HAYIR' DİYOR

Bütün anketler yüzde 58-59 şeklinde ‘hayır’ çıkıyor. Ben inanıyorum, inandığım için de diyorum ki bunun bir kaybedeni olacaksa kişisel olarak ben kaybetmeye hazırım. Sayın Bahçeli, sayın Binali Yıldırım ve sayın Cumhurbaşkanı hazır mısınız?

HDP SEÇİMİ BOYKOT EDECEK

Çok ağır iftiraların ve yanıltmacı propagandaların boşa geçeceği bir dönem yaşayacağız. HDP’nin seçimi kesinlikle boykot edeceğine inanıyorum. Yani ‘evet’ vermektense, ‘evet’e yarayacak hayırdan kaçacak en önemli unsur olarak ne şiş ne kebap yansın denilerek sandık boykotu yapacaklar.

MHP VE CHP ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI YAPMASAYDI HÜKÜMET ZAM YAPMAYACAKTI

Her seçimde vaatler yapılır ve siz o siyasi partilere, beğendiğinize oy verirsiniz. Şimdi sorun şu; 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım’a seçimlerine giderken o dönem MHP ve CHP şayet asgari ücreti biz gelirsek yükseltiriz dememiş olsalardı, iktidar partisi asgari ücreti yükseltir miydi? Onun için seçmenin genel seçimlerde tercihleri siyasi partiler arasında rekabete sebep olur.

Şimdi bu parlamenter sistemin ortadan kalkışı 600 milletvekiline çıkarılan ama 5 yılda 1 başkan adayı olan kişi ile beraber seçilen partisinin başında olan şahsın kim olacağı referandumdan geçerse kimi tercih edecekseniz şimdi o kişi şunu yapacak; önce dönecek milletvekillerini tek tek tercih edecek ondan sonra kendi aday olacak ondan sonra varsayalım ben seçildim.

MİLLETVEKİLLERİ ‘ETKİSİZ ELEMAN’ HALİNE GETİRİLECEK

Şimdi düşünebiliyor musunuz partili başkanlıkla sonra döneceğim rektörleri atayacağım, sonra döneceğim HSYK üyelerini atayacağım, sonra milletvekillerinin tüm iradesi elimde olacağı için etkisiz eleman haline gelmiş milletvekilleri tek bir kişiye bakacaklar. Siz bir milletvekiline yani şehrinizden seçilmiş bir milletvekiline gideceksiniz. Bir muhtarımız gidecek, köyüne belki de okulun duvarı yıkılmış onu yaptırmak için milletvekili ile konuşmaya gidecek. Camiyi tamir ettirmek için gidecek, köyün yolu bozulmuş onu yaptırmak için gidecek. Milletvekili sizin yanınızda bir bakanı arayabilsin ben Meral Akşener değilim. O bakan o milletvekilinin telefonuna çıkmayacak. Hadi diyelim Bakan’dan geçtik ve o ilgili makamın müsteşarını veya genel müdür aradı. O müsteşar o milletvekilinin telefonuna çıksın ben Meral Akşener değilim.

Anlatmaya çalıştığım şey şu; 600 milletvekilinin maaşlarını vereceksiniz, hakkınızı koruyacak tek kelime etme hakları yok. Bakanların Meclis’te değiştirilme imkanları sıfır.

HARAM YİYENLERDEN HESAP SORACAĞIZ

Bu salonu şereflendiren sizleri temsil ettiği alanla ilgili, bireylerle ilgili en ağır kampanyalar, kötülemek kampanyaları yapılacaktır. Ama dün olduğu gibi bugün de kol kola gideceğiz ve Allah’ın izniyle haram lokma yiyenlerin, edep ve haya duygusu kaybolanların her birinden hesap soracağız.

Sonuç itibariyle bu referandum geçmeyecek.

Her birinize hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar diliyorum!