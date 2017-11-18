Akşener, Reza Zarrab davası ile ilgili konuştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Reza Zarrab davası ile ilgili konuştu. “Meselemiz Rıza Zarraf değil” diyen Akşener, “Burada Türkiye’nin devlet olarak nasıl ciddiyetsiz, nasıl iki paralık edilerek yönetildiğinin tescilidir, Rıza Zarraf’ın gitmesi” i