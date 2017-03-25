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Akşener, Sakarya'dan 'hayır' diyecek

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Akşener, Sakarya'dan 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Sakarya'dan 'hayır' diyecek. Sakaryalı vatandaşlarla saat 16:00'da bir araya gelecek olan Akşener, burada neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener 'Milli İradenin Önemi' konferanslarına Sakarya'dan devam ediyor. 

Sakaryalı vatandaşlarla bir araya gelecek olan Akşener, 'hayır'ın önemini ve nedenlerini anlatacak. Sakarya Adapazarı'nda Sırma Düğün Salonu'ndan gerçekleşecek program saat 16:00'da başlayacak.

 

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