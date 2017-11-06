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Akşener, saldırıya uğrayan gazileri ziyaret edecek

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Akşener, saldırıya uğrayan gazileri ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, magandalar tarafından saldırıya uğrayan gazileri ziyaret edecek.

Ankara'da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında diğer araçtaki 6 kişinin saldırısına uğramıştı.

2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 6 saldırgan tarafından darp edilirken, saldırı anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı.

AKŞENER ZİYARET EDECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7 Kasım Salı günü Ankara'da bulunan TSK Rehabilitasyon Merkezi'ne giderek saldırıya uğrayan gazileri ziyaret edecek. 

Ziyaret saat 11.00'de gerçekleşecek.

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