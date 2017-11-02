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Akşener Tatvan'dan seslendi

Akşener Tatvan'dan seslendi
İYİ Parti'de ilk resmi programını Ahlat'ta yapacak olan Akşener, yol güzergahında Bitlis'in Tatvan İlçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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